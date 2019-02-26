الان تتابع زعيم كوريا الشمالية يخرق المعاهدات الدولية بسيارتة المرسيدس أثناء تواجده لمقابلة ترامب في فيتنام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات اتهمت وسائل إعلام فيتنامية اليوم ،الثلاثاء، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بخرق المعاهدات الدولية أثناء تواجده لمقابلة الرئيس الأمريكي ترامب. وأفادت بأن جلب كيم لسيارته المرسيدس من بلاده إلى فيتنام يمكن أن يمثل خرقا للعقوبات التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة والتي تحظر التجارة في السلع الفارهة مع كوريا الشمالية.

ونزل كيم من القطار الذي نقله لمسافة أربعة الاف كيلومتر عبر الصين إلي

الحدود الفيتنامية واستقل سيارة مرسيدس اس 600 بولمان مصفحة لتنقله إلى مقر انعقاد القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد اختار سيارة رولز رويس ليظهر بها خلال

لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونج يانج، الأمر الذي

أثار تكهنات حول عدم استمرار تفضيله للسيارة المرسيدس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “تشو صن إلبو” الكورية الجنوبية في تشرين

ثان/ أكتوبر الماضي، فإن كيم انفق أكثر من 4 مليارات دولار على السيارات

الفارهة والساعات والمجوهرات منذ وصوله للسلطة في أواخر عام .2011

ونفت شركة ديملر التي تنتج سيارات مرسيدس ومقرها مدينة شتوتجارت

الألمانية مرارا وتكرارا أنها تبيع السيارات لكيم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن “دايملر ليس لها أي علاقات

تجارية مع كوريا الشمالية منذ أكثر من 15 عاما وتلتزم بشكل صارم

بقوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

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