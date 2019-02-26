الان تتابع باكستان: مقتل 4 مدنيين جراء قصف هندي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن مسؤولون باكستانيون،اليوم، مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان وجُرح عشرة آخرين جراء تبادل لإطلاق النار بين قوات هندية وباكستانية في كشمير، وسط تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

وقال المسؤول في الجهاز المحلي لإدارة الكوارث شريف طارق لوكالة فرانس برس إن “قذيفة هاون هندية أصابت منزلا في قطاع نكيال الواقع على خط المراقبة وأدت إلى مقتل أم وولدين وجرح ثلاثة آخرين”.

وعادة ما تتبادل نيودلهي وإسلام أباد الاتّهامات بقصف عبر الحدود في المنطقة التي تشهد انتشارا عسكريا مكثفا وتسمى “خط المراقبة”.

وقال طارق إن امرأة أخرى قتلت وجرح سبعة آخرون في قصف طاول منطقة أخرى في نكيال، وهو ما أكّده المسؤول في الشرطة المحلية عرفان سليم.

وجاء ذلك في وقت أعلنت الهند أنها شنّت غارات جوية ضد معسكر تدريبي لجماعة “جيش محمد” داخل أراضي باكستان، بعد اعتداء انتحاري أوقع 40 عسكريا هنديا في كشمير في 14 شباط/فبراير.

ونفت إسلام أباد ما أعلنته نيودلهي بأن الغارة أدت إلى مقتل “عدد كبير جدا” من مسلحي الجماعة التي تبنّت هجوم كشمير، واصفة ادّعاءات الهند بأنها “متهورة وواهمة”، ومتوعّدة بالرد.

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