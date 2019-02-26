الان تتابع عاجل .. أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتصويت على إرسال مساعدات لفنزويلا هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فيسبوك يزيل حساب سياسي بريطاني متطرف يسئ للمسلمين عرض هواتف جديدة قابلة للطي في برشلونة.. ولكن «ممنوع اللمس» هواوي ترد على اتهامات أمريكا بالإشارة إلى سنودن بالصور.. تعرف على تفاصيل ومواصفات وسعر “هواوي ميت x” القابل للطي

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