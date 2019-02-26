شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يطالب بحصر مشاكل شركات قطاع الأعمال لإعادة هيكلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طارق متولى، بحصر شامل لكل مشاكل شركات قطاع الأعمال المختلفة لإعادة هيكلتها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، متابعا: "أنا مع الاستثمار المشترك".

وأوضح متولى لـ"الخليج 365" أن إعادة الهيكلة تعتمد على محورين، الأول استخدام الأصول غير المستغلة بشكل جيد وذلك لن يكون سوى من خلال حصر دقيق وشامل للشركات وأصولها فى مختلف المحافظات، بالإضافة لضرورة إعادة النظر فى الإدارة بشكل يتناسب مع متطلبات الوقت الراهن.

وأشار عضو مجلس النواب، أن تدريب العمالة وتأهيلها ورفع كفاءتها وتحديث الماكينات وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا من العوامل الأساسية فى إعادة النهوض بهذه الشركات مرة أخرى، وأن تكون محورا أساسيا فى الاقتصاد والاستثمار المصرى.

ولفت متولى، إلى أنه التقى وزير قطاع الأعمال خلال الأيام القليلة الماضية لبحث خطة تطوير شركة الأسمدة بالسويس والدفع باستثمارات جديدة فى المصنع.