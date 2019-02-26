التصالح مع رجال أعمال ينعش خزانة الدولة بـ13 مليار جنيه

اليوم الجديد

حصل جهاز الكسب غير المشروع 13 مليار جنيه، فضلًا عن استرداد عشرات قطع الأراضي في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مدى الـ3 سنوات الماضية، من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة وفقًا لتعديلات قانوني الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، كافة طلبات التصالح التي وافق عليها لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإنفاذها، ثم اتخاذ إجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.