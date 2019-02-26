أردوغان: لن نسمح بتولي أحد يشكل تهديدا لنا الاشراف على المنطقة الآمنة بسوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "هدفنا في الوقت الحاضر هو ضمان إخراج تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي من منبج السورية ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة الموجودة بحوزة الإرهابيين".

وشدد اردوغان على ان "الشعب السوري يثق بنا وعشائر المنطقة تدعونا باستمرار لتطهير منبج من الإرهابيين"، مؤكدا انه "لا يمكننا أن نسمح بتولي أحد يشكل تهديدا لنا الاشراف على المنطقة الآمنة بسوريا فنحن من سيكون هناك".