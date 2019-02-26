شدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على "أنّنا عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الّذي يعتزم زيارة العراق قريبًا"، مبيّنًا أنّ "هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر".
وبيّن في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، أنّ "القوات الأجنبية في العراق محدودة ومهمّتها مختصرة في التدريب ومكافحة تنظيم "داعش" لا غير"، مؤكّدًا "أنّنا منفتحون أمام أيّ تطوّرات إيجابية لحلّ أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: مهمة القوات الأجنبية في العراق مختصرة في محاربة "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.