عبد المهدي: مهمة القوات الأجنبية في العراق مختصرة في محاربة "داعش"

شدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على "أنّنا عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الّذي يعتزم زيارة العراق قريبًا"، مبيّنًا أنّ "هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر".

وبيّن في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، أنّ "القوات الأجنبية في العراق محدودة ومهمّتها مختصرة في التدريب ومكافحة تنظيم "داعش" لا غير"، مؤكّدًا "أنّنا منفتحون أمام أيّ تطوّرات إيجابية لحلّ أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية".