رئيس باكستان: نريد السلام ولا ينبغي أن يكون هناك وهم بقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا

ركّز الرئيس الباكستاني عارف علوي، على أنّ "رسالة باكستان إلى العالم هي أنّنا نريد السلام".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لا ينبغي أن يكون هناك أي وهم أو شك في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا"، لافتًا إلى "أنّنا شعب تحميه قوات مسلّحة قادرة على حمايته".

وكانت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000" قد شنّت غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، وألقت الطائرات الهندية قنابل عدّة موجّهة، ممّا أدّى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

وحذّر المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور، من ردّ شامل، مؤكّدًا أنّ "إسلام أباد ليس لديها نية لبدء الحرب، لكنّه لا يجب العبث معها".