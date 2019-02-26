المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دعا الهند وباكستان لضبط النفس

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الهند وباكستان إلى "ضبط النفس والسعي لخفض التوتر واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو البلدين، الهند وباكستان، لضبط النفس وبذل المزيد من الجهود للحد من التوترات واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما عبر الحوار".
ولفت إلى أن "إيران، باعتبارها احد ضحايا الإرهاب، ترى بأن السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب والتطرف هو التعاون الشامل ودون تمييز من قبل جميع دول العالم".
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