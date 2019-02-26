رئيس وزراء إيطاليا استبعد وجود بلاده العسكري في ليبيا

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، "وجود إيطاليا العسكري في ليبيا".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "مؤتمر باليرمو ساعدنا على استعادة دورنا أكثر بكثير من مجرّد كونه حضورًا محتملًا لوحدة عسكرية، وهذا من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد"، مبيّنًا أنّ "المسار قد تمّ تحديده بالفعل".

وشدّد كونتي على أنّه "يجب علينا مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة، ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية، لكي يكون الجميع مقتنعين بأنّ تفضيل التأثير الشخصي على المنفعة الجماعية للشعب، هو البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار لأبنائهم وأحفادهم".