أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جوناتان كوين،، أن قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة ستصل إلى مخيم الركبان السوري قبل نهاية آذار واشار كوين الى ان "الولايات المتحدة تدعو نظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا لتسهيل دخول القافلة الإنسانية الجديدة للهلال الأحمر السوري مخيم الركبان والتي ستكون جاهزة بحلول نهاية آذار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمبركي: قافلة المساعدات تصل إلى مخيم الركبان قبل نهاية اذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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