محكمة تركية برأت طيارا سوريا من تهمتي التجسس ومحاولة تدمير منشآت عسكرية

برّأت محكمة هاتاي جنوب شرق تركيا، طيارًا عسكريًّا سوريًّا، من تهمتي التجسّس و"محاولة تدمير منشآت عسكرية"، بعدما تم القبض عليه في 2017 اثر تحطّم طائرته في منطقة تركية قريبة من الحدود السورية في آذار 2017، وتمكّن من القفز من الطائرة واعتقلته السلطات التركية.

وكان قد تمّ الإفراج عن الطيار وتسليمه إلى السلطات السورية في تشرين الأول 2017، بعد تحسّن العلاقات بين تركيا الّتي تدعم المقاتلين السوريين، وروسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتلفت أنقرة إلى أنّ "الطيار أشار أثناء التحقيق معه إلى أنّ طائرته تحطّمت بعد أن أُصيبت بنيران شمال سوريا". إلّا أنّ وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت أنّ "الطائرة سقطت بسبب عطل فني".