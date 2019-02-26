النشرة: تساقط أمطار غزيرة على قرى النبطية وبنت جبيل ومرجعيون

أفاد مراسل " النشرة " في النبطية أن أن الامطار الغزيرة تتساقط على قرى النبطية وبنت جبيل ومرجعيون و اقليم التفاح مصحوبة برياح باردة وضباب كثيف لامس الطرقات الجبلية ما دفع الدفاع المدني الى توجيه ارشادات وتحذيرات للسائقين بضرورة القيادة بحذر تخوفا من خطر الانزلاقات

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