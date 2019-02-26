جريح بتصادم بين سيارتين على جسر النقاش وآخر بحادث سير على جسر الفيات

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر النقاش، وحركة المرور طبيعية في المحلة، وتتمّ المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة".

ولفتت إلى "وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر الفيات باتجاه دخولية برج حمود، وحركة المرور طبيعية في المحلة".