الارشيف / اخبار العالم

جريح بتصادم بين سيارتين على جسر النقاش وآخر بحادث سير على جسر الفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر النقاش، وحركة المرور طبيعية في المحلة، وتتمّ المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة".

ولفتت إلى "وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر الفيات باتجاه دخولية برج حمود، وحركة المرور طبيعية في المحلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريح بتصادم بين سيارتين على جسر النقاش وآخر بحادث سير على جسر الفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا