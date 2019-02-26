النشرة: تساقط أمطار غزيرة على مدينة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان المنخفض الجوي بدأ بضرب مدينة صيدا حيث تتساقط الامطار بغزارة مصحوبة برياح قوية، ما ادى الى ارتفاع موج البحر، في وقت فضل فيه الكثير من ابناء المدينة ملازمة منازلهم".

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