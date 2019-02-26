قتيل سوري وجريح نتيجة انزلاق سيارة واصطدامها بمركبة في طرابلس

قتل شخص واصيب اخر بجروح جراء انزلاق إحدى السيارات، ثم اصطدامها بإحدى المركبات عند نزلة المنار في أبي سمراء، مما أدى إلى إصابة شخصين في الرأس والرقبة والقدمين ورضوض عديدة.

وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف ونقل المدعو محمد المحامد سوري الجنسية إلى مستشفى المظلوم للمعالجة، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة، في حين عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل المصاب الأخر.