قام رئيس قسم الصحة في صور الدكتور وسام غزال وفريق المراقبين الصحيين بمؤازرة دورية من أمن الدولة وشرطة بلدية العباسية وبرفقة رئيس واعضاء البلدية، بالكشف على معمل لفرز النفايات الطبية الجرثومية، بعد ورود بلاغ من بلدية العباسية الى قسم الصحة العامة في صور بوجود مخالفات صحية وبيئية فيه، وتبين بأنه مخالف لكل الشروط من خلال تكديس النفايات الطبية بالهواء الطلق وتحت تأثير الشمس والامطار. مما يسبب بانبعاث روائح كريهة تؤدي إلى ضرر صحي كبير، حيث تبين ان المعمل وخلافا لوظيفته يقوم بتكديس ادوية وامصال منتهية الصلاحية وتقدر كميتها ب 50 طنا. وقام غزال والمراقبون الصحيون بإقفال المعمل ورفع الضرر البيئي والصحي بشكل فوري وتحويل المعنيين إلى الجهات القانونية والأمنية المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال معمل لفرز النفايات الصحية بالعباسية - صور مخالف للشروط البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.