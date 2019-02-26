أمن الدولة اوقفت أحد كبار تجار المخدرات بعد مداهمات في منطقة الدكوانة

تمكنت دورية من القوة الضاربة التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة وبعد عملية رصد ومتابعة من توقيف أحد كبار تجار المخدرات المدعو "س.م" بعد مداهمات في منطقة الدكوانة.

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