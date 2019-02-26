أنور الخليل التقى جنبلاط وبحثا الملفات التي تهم الرأي العام

التقى النائب انور الخليل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وكانت مناسبة هامة للبحث في الملفات المختلفة التي تهم الرأي العام.

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