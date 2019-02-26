مستشفى الساحل نظمت زيارة طبيه الى ثانوية الغبيري

نظمت مستشفى الساحل ومنتدى الساحل زيارة طبية إلى ثانوية الغبيري الرسمية الثانية للبنات برعاية من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي فخري علامة وضمت فريقا من الأطباء من اختصاصات مختلفة وذلك في إطار حملة لمعاينة كافة الطلاب بالتعاون مع فريق تمريضي لمتابعة الحالات التي بحاجة لاستكمال ومتابعة طبية والتي تستوجب إجراء صور شعاعية أو فحوصات مخبرية، مع الإشارة إلى أن هذه الزيارات تترافق أيضا مع حملات وقائية ومحاضرات توعية تتناول مواضيع موجهة الى الطلاب لا سيما الآفات التي تتهددهم كالتوعية من مخاطر التدخين و المخدرات ، و الاستعمال الآمن للإنترنت بالإضافة إلى الصحة الغذائية، وكيفية الوقاية من السرطان وغيرها من المواضيع التي ترفع مستوى التثقيف الاجتماعي والصحي لدى الجيل الجديد والمساعدة في آليات وبرامج تساهم في مواجهة هذه الآفات من جهة وتقلل إحتمال الإصابة بالأمراض وتحد وتقلل من كلفة العلاجات المستقبلية .

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