الغريب بعد لقائه السفير الروسي: رؤيتنا تتطابق والمقاربة الروسية

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب "أننا بحثنا مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين في ملف النازحين، هناك تطابق في وجهات النظر في كيفية مقاربة هذا الملف لناحية عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي، والتشديد على العودة الآمنة والسليمة ورحّبنا بالمبادرة الروسية، ونحن على استعداد للتعاون بشكل أكبر في هذا الملف".

بدوره، أكد زاسبيكين "أننا اجتمعنا للبحث في ملف النازحين السوريين، ووجدنا أنّ هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها، ونحن اتفقنا على مواصلة العمل المشترك، وانا اعتقد ان الظروف سوف تتطوّر نحو الافضل في كافة المجالات، والمطلوب ان يكون هناك وجهة نظر موحدة من الاطراف المعنية"، مشيراً إلى أنّه "لا يجب الربط بين التسوية السياسية وعودة النازحين، ويجب تأمين اوسع مشاركة من اعضاء المجتمع الدولي"، ومتعهداً مواصلة الاتصالات مع جميع القوى المعنية".

ولفت إلى "أنني أعرف أن الاقتراحات اللبنانية لتحسين عمل المفوضية، والجانب اللبناني قريب الى مصالح النازحين وما هو المطلوب لهم لترتيب انتقالهم من لبنان الى سوريا، يجب اخذ المطالب اللبنانية بعين الاعتبار في عمل المفوضية".

كما استقبل الغريب السفيرة الدنماركية ميريت جويل، ووفداً من منظمة الهجرة الدولية(IOM)، وبحث معهم ملف عودة النازحين السوريين.