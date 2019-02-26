الطقس غدا غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحياناً حتى ليل الخميس حيث ينحسر تدريجياً".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل الى ٧٥ كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتاروتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متروما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠متر.

الخميس: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارتكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار, كما تتشكل السيول وانجرافات في التربة خاصة خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر و ما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال ١٠٠٠متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.