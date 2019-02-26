محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تأييدها لوضع استراتيجية صناعية لأوروبا في ضوء التغييرات الجذرية في الاقتصاد العالمي بسبب عوامل يأتي على رأسها صعود الصين.
وقالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء إن أوروبا يتعين عليها أن توجد أفكارا جديدة بشأن سياسة المنافسة، وأضافت :" ببساطة لم يعد بمقدورنا أن نمضي بما كنا نعمل به قبل 10 أو 20 عاما".
وكانت ميركل ضيفا على حفل، تولى خلاله جو كازر، رئيس شركة زيمنس، رئاسة لجنة آسيا-المحيط الهادىء من رئيسها السابق هوبرت لينهارد، رئيس شركة فويت التكنولوجية.
وأضافت ميركل أن أهمية آسيا ستزداد، ورأت أن الإقليم سيلعب دورا بارزا في القرن الحادي والعشرين " ونحن جميعا نشعر بالفعل بأن نقلات تكتونية تحدث في الوقت الراهن".
ولفتت ميركل إلى أن العديد من الدول في آسيا لديها تخطيط استراتيجي بعيد المدى، ورأت أن أوروبا لا يمكنها أن تخرج بالكامل عن هذا التطور.
ورحبت ميركل بطرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير استراتيجية صناعية قالت إنه من الممكن النقاش حول تفاصيلها، مشيرة إلى أن القدرة على الابتكار تمثل الجانب الأهم في هذه الاستراتيجية.
ويسعى التماير إلى زيادة فعالية السياسة الألمانية المتعلقة بالصناعة وتعزيز دور الدولة في هذا القطاع، وتعتزم ألمانيا وفرنسا طرح استراتيجية مشتركة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تؤيد وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة صعود الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.