"الصيادلة": فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي 3 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حدد مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، 16 أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة والتي ستجرى على مقعد النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.

كما قرر المجلس فتح باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس حتى الثلاثاء 12 مارس لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5 مساء.

ومن المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5 مساء وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام.

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وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الساعة 3 عصرا واخر يوم حتى الساعة 5 مساء، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت يوم الأحد الماضى برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وبطلان إجراءات الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها الجمعة المقبلة بتاريخ 1/3/2019 على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقًا لما ورد بالأسباب.

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