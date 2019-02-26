محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب: أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة. وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.