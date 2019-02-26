هولندا: ضبط 90 ألف زجاجة فودكا كانت في طريقها إلى كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قال مسئولون في ميناء روتردام بهولندا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السلطات في الميناء ضبطت شحنة ضخمة من مشروب الفودكا كانت في طريقها لكوريا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الشحنة التي تحتوي على 90 ألف زجاجة من الفودكا الروسية، كانت موجهة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وعثر على الخمور الأسبوع الماضي تحت جسم طائرة على سفينة شحن.

وتحظر العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، والمرتبطة ببرامجها للأسلحة النووية والصواريخ، تصدير العديد من سلع الرفاهية إلى البلاد.

ويلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جوج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في هانوي في قمتهما الثانية. وتريد كوريا الشمالية تخفيف العقوبات الاقتصادية وتريد واشنطن من كيم أن يتخلى عن أسلحته النووية.