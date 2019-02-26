دفعة جديدة من الخارجين من الجيب الأخير لـ"داعش"

تخضع دفعة جديدة من الخارجين من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى عمليات تفتيش وتحقيق من جانب قوات سوريا الديموقراطية التي تنتظر خروج من تبقى من المدنيين لتوجيه ضربتها القاضية للإرهابيين المحاصرين.

وفي الأيام الأخيرة، خرج آلاف الرجال والنساء والأطفال بينهم عدد كبير من الأجانب من المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في بلدة الباغوز والتي تقدّر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

وأفاد مصدر عن خروج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال من آخر جيب يخضع لسيطرة الإرهابيين في 11 شاحنة الثلاثاء، في رابع دفعة من نوعها في غضون أسبوع. وكانت 46 شاحنة على الأقل خرجت الاثنين من جيب الإرهابيين.

وتقدّر قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية أنّ بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.

وتنتظر قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن إجلاء آخر المدنيين لشنّ هجومها على الإرهابيين المتحصنين في أنفاق ومواقع محددة مزروعة بالألغام، بحسب ما كرّر مسؤولون في هذه القوات خلال الأيام الماضية.