كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي ينهي مناورة واسعة على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف أن "هدف التمرين لفحص جاهزية القوات واستعدادها العملياتي لمعركة في قطاع غزة، أين تدربت القيادة الجنوبية العسكرية على تفعيل القوات بشكل سريع وتفعيل النيران، والقتال عبر طواقم قتالية مع دمج قوات جوية ومناورة برية وإسناد حربي وإداري".

وتزامنت المناورات الإسرائيلية، مع تصعيد عسكري بين قطاع غزة وإسرائيل، في ظل فشل مباحثات التهدئة، وفي ظل تقارير إسرائيلية عن لجوء حماس للمواجهة العسكرية، للخروج من الأزمات التي تواجهها في القطاع.

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