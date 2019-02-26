كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي يعيد الجنسية للملك إدريس السنوسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن المجلس استعرض جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته.

وأوضح أن المجلس "أقر هذه المذكرة بغالبية الحاضرين، لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وعائلته، وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، وإعادة جنسيته الليبية له ولأسرته، وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي".

وأضاف أن "هيئة الإعلام والثقافة" تسعى لإنتاج مسلسل يوثق سيرة الملك إدريس السنوسي، وفق ما أوردت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.

وحكم السنوسي ليبيا المقسمة منذ 1946، ثم ليبيا الموحدة الفدرالية بدايةً من ديسمبر 1951، بعد إعلان الاستقلال، إلى 1 سبتمبر 1969، عندما أسقطه ضباط الجيش بقيادة العقيد معمر القذافي، عندما كان يُعالج في تركيا.

وبعد الانقلاب أقام الملك السنوسي في القاهرة في ضيافة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفي الأثناء أصدر نظام القذافي حكماً بإعدامه في 1977.