كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي يعيد الجنسية للملك إدريس السنوسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن "هيئة الإعلام والثقافة" تسعى لإنتاج مسلسل يوثق سيرة الملك إدريس السنوسي، وفق ما أوردت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.
وحكم السنوسي ليبيا المقسمة منذ 1946، ثم ليبيا الموحدة الفدرالية بدايةً من ديسمبر 1951، بعد إعلان الاستقلال، إلى 1 سبتمبر 1969، عندما أسقطه ضباط الجيش بقيادة العقيد معمر القذافي، عندما كان يُعالج في تركيا.
وبعد الانقلاب أقام الملك السنوسي في القاهرة في ضيافة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفي الأثناء أصدر نظام القذافي حكماً بإعدامه في 1977.
وتوفي الملك في مايو 1983، ونقلته طائرة عسكرية خاصة مصرية إلى السعودية، أين دُفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، بناء على وصيته.