كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النفط يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل رغم دعوات ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء أوبك بتخفيض الإنتاج، رغم تجدد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمة.



وانخفضت الأسعار، أمس الإثنين، في الوقت الذي غادر فيه المتعاملون مكاتبهم لحضور أسبوع البترول العالمي، وهو سلسلة من الفعاليات الخاصة بالقطاع في لندن، بعد أن دعا ترامب أوبك إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأسعار "ترتفع أكثر مما يجب".

وارتفع خام القياس العالمي برنت 24 سنتاً إلى 65 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر 3.5%، أمس الإثنين.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.41 دولار للبرميل. Advertisements

وتكبح التوقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، موجة الصعود.

ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 3.6 ملايين برميل في التقارير الأسبوعية للمخزونات، ما يؤكد كفاية الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر صدور أول تقرير عن المخزون مساء اليوم، من معهد البترول الأمريكي.

والنفط مرتفع نحو 20% منذ بداية العام، حين بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ومنتجون آخرون مثل روسيا خفض الإنتاج سعياً لتقليص تخمة عالمية.