كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يرفض استقبال الدواعش الأجانب المرفوضين في دولهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن العراق تسلم 250 عنصراً من داعش، مشدداً على أن العراق لن يستقبل الأجانب الذين رفضتهم دولهم.

وقال عبد المهدي رداً على سؤال على هامش المؤتمر الأسبوعي عن أسرى تنظيم داعش الإرهابي الذين تسلمهم العراق من سوريا، إن "العراق تسلم قرابة 250 مقاتلاً داعشياً عراقياً" وفق موقع قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء.