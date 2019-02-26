كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوق الإنسان اليمنية: "الحوثي" وراء عرقلة وصول المساعدات الإنسانية(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، وليد الأبارة، إن 25% من إجمالي المساعدات والمبالغ المرصودة للعمل الإنساني في اليمن تأتي من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، مؤكدا أنها مبالغ جيدة وتساعد في الحد من الأزمة إلا أنها لا تغطي الاحتياجات مع اتساع الهوة كل عام فيما يتعلق بإجمالي عدد المحتاجين.

وأضاف الأبارة خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في حماية المدنيين من الهجمات العشوائية لميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن الميليشيات الإرهابية استمرت في قتل المدنيين واستخدامهم كدروع في أكثر من مدينة وزرعوا الألغام ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ويرفضون أية محاولات سلام وتنفيذ القرارات الدولية.

وأوضح الأباة أن المجتمع الدولي لم يقم بإنفاذ قرارات حاسمة تتعلق بالضغط على الحوثيين أو اتخاذ قرارات بعقوبات على قادتهم للحد من انتهاكاتهم للمدنيين وتدمير البنية التحتية للبلاد، متابعاً أن المجتمع الدولي ركز على إيصال المساعدات الغذائية التي تساعد في حل المشاكل، في الوقت الذي يقوم فيه الحوثيين بنهب تلك المساعدات ومنع وصولها لمستحقيها.