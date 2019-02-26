كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد: التحقيق مع طالب لجوء أفغاني بتهمة ارتكاب جرائم حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة جرائم الحرب في الشرطة السويدية اليوم الثلاثاء، التحقيق مع طالب لجوء في مالمو، يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب خطيرة بموجب القانون الدولي.

وتتركز التحقيقات، حول قتال الرجل في بداية ثمانينات القرن الماضي إلى جانب "المجاهدين" الأفغان ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، حسب ما أوردت شبكة الكومبس، اليوم الثلاثاء.

واعترف الرجل بنفسه لمصلحة الهجرة، عند تقديمه طلب لجوئه، بأنه كان عضواً في المجاهدين الذين قتلوا عدداً من الجنود الروس.