العاهل البحريني يستقبل جاريد كوشنر

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واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، وتنميتها في كافة المجالات.

وأضافت الوكالة، أن عاهل البحرين أعرب عن اعتزازه بالروابط بين البلدين من علاقات استراتيجية قوية، منوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات في ظل الحرص المشترك على تطوير هذه الروابط، وترسيخ دعائمها. Advertisements

وأشاد العاهل، بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته أشاد كوشنر، بمواقف البحرين الداعمة لمساعي السلام والأمن في المنطقة.