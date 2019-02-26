كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: تحركات برلمانية للإفراج عن أسرى لدى إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر نيابية أردنية، أن مجلس النواب سيتحرك قريباً للمطالبة بإفراج إسرائيل عن الأسرى الأردنيين في سجونها، وتسهيل زيارات ذويهم لهم.

وقالت المصادر لـ24، إن مجلس النواب سيستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل المتاحة له للضغط على إسرائيل عبر المحافل الدولية، أو وزارة الخارجية الأردنية.

وأكدت أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة الأردنية تكثيف جهودها الدبلوماسية لمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الأردنيين.

ويأتي هذا التحرك النيابي الأردني بعد شكاوى من إجراءات تشويش وعرقلة داخل السجون الإسرائلية لمنع تواصل الأسرى مع ذويهم.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي 19 أسيراً، فيما يبلغ عدد المفقودين 30 مفقوداً، مسجلين لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين.