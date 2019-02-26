كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجعفري": دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل فعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، إن دولا بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سوريا بإرهاب اقتصادي، عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عليها.

نقلت وكالة "سانا" عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل فعال، إلا إذا تم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب المسبب الرئيس لمعاناتهم.

وأضاف الجعفري "إن دولا بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سوريا بإرهاب اقتصادي عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عليها".