كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 15 عاماً لـ 10 لبنانيين لتعاملهم مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسجن 10 لبنانيين 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، على خلفية تعاملهم مع إسرائيل.

وقال مصدر رسمي لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية، قضت "بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاماً غيابياً ضد 10 لبنانيين".