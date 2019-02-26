كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: سنواصل إخراج الإيرانيين من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل حتى يتم إخراج الإيرانيين من سوريا.

وكتب نتنياهو على "تويتر" اليوم الثلاثاء "سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل، ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا".

وقال في تدوينة أخرى، أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة غدا الأربعاء في موسكو، ستتركز على التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتجه إلى موسكو، مساء اليوم.

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وقال نتنياهو: "نعمل ضد التموضع الإيراني في سوريا، ونغير على القواعد الإيرانية"، مضيفا "سنواصل العمل ضد هذا الأمر".

وتدور حرب تصريحات بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيل، خاصة في السنوات الأخيرة، التي شهدت وجودا إيرانيا في سوريا، تعتبره إسرائيل تهديدا لأمنها.

وقبل أيام قال نتنياهو إنه سمع مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن غيران حققت أكثر من 90 في المئة، من أهدافها في سوريا، مشيرا إلى أن هذا ليس صحيحا.

وتابع على "تويتر": "لكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون (التموضع هناك) وصحيح بأننا نصدهم".