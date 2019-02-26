كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب "كوهين" بداية حقيقية لإجراءات عزل "ترامب" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل فضائية الغد في واشنطن، خالد خيري، أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قانون لإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس، دونالد ترامب، لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، مشيرا إلى أن الديمقراطيين اختاروا هذا التوقيت إذ يتواجد فيه الرئيس الأمريكي في فيتنام لبحث القانون.

وأوضح خيري أنه من المقرر أن يتم التصويت بـ "نعم" على القانون بأغلبية كبيرة، سواء من جانب الديموقراطيين أو الجمهوريين، متابعًا أن هناك مصادر تؤكد أن عدد كبير من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، سيصوتون أيضا لصالح القرار، إلا أن هذا لا يعني أن حالة الطوارئ سيتم إلغاؤها، إذ لابد أن يوقع ترامب على القرار عند عودته، إلا أنه أعلن أنه لن يوقع وسيطعن على القرار في المحكمة العليا الأمريكية لتبت في مدى صحته.

Advertisements

وأشار خيري إلى جلسة استماع الكونجرس لمايكل كوهين بشأن قضية التدخل الروسي في حملة ترامب الانتخابية، موضحاً أنها ليست فقط بداية حقيقة لإدانة الرئيس الأمريكي وإنما ستكون ربما بداية حقيقية للبدء في إجراءات عزله، لافتا إلى أن هذا ما يتوقعه الأمريكيون، خاصة أن هذا "كوهين" كان وثيق الصلة بترامب في حملته الانتخابية ويعلم أن هناك اتصالات جرت بين هذه الحملة وبين روسيا.

وتابع خيري أن المشرعين الأمريكيون ينتظرون ما سيقدمه "كوهين" من أدلة واثباتات، مشيرا إلى أن كوهين سيجلس 3 جلسات مع جهات مختلفة، منها الأمن القومي والاستخبارات والشئون الخارجية، ومن المتوقع أن يقدم كوهين الكثير من الأدلة التي تدين ترامب.