كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يقتل قياديا حوثيا بارزاً في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت قوات الجيش اليمني، في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الثلاثاء، عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية من محورين في جبهة حرض غربي محافظة حجة.

وتركز الهجوم من المحور الشرقي، باتجاه مديرية مستبأ، ومن المحور الجنوبي باتجاه مدينة حرض.

وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وكان من بين القتلى القيادي الحوثي وضاح أحمد ناصر طويل، أحد أبرز القيادات الحوثية والمسؤول الثقافي للميليشيا في حرض.

وواصل مقاتلو قبائل حجور، اليوم الثلاثاء، تقدمهم الميداني في العبيسة، شرق مديرية كشر شمالي محافظة حجة.

وهاجمت قبائل حجور، مواقع حوثية، وحررت جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر والمطل على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في محافظة حجة، ومواقع في الجبهة الشرقية لمديرية كشر، منها جبال الشرفاني، ومغربة الشرفاني، وعريش العضلي.