كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يقتل قياديا حوثيا بارزاً في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وكان من بين القتلى القيادي الحوثي وضاح أحمد ناصر طويل، أحد أبرز القيادات الحوثية والمسؤول الثقافي للميليشيا في حرض.
وواصل مقاتلو قبائل حجور، اليوم الثلاثاء، تقدمهم الميداني في العبيسة، شرق مديرية كشر شمالي محافظة حجة.
وهاجمت قبائل حجور، مواقع حوثية، وحررت جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر والمطل على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في محافظة حجة، ومواقع في الجبهة الشرقية لمديرية كشر، منها جبال الشرفاني، ومغربة الشرفاني، وعريش العضلي.
وتُحاصر القبائل ما تبقى من عناصر المليشيا في منطقة مخيض، بعد تطهير منطقة القشبة بشكل كامل في مواجهات، أمس الاثنين.