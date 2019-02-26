كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن القيادية الفلسطينية خالدة جرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي المنحل، والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، بعد اعتقالها منذ نحو عام ونصف.

وقالت مصادر فلسطينية، إن إسرائيل ستفرج عن النائب جرار، يوم الخميس المقبل، بعد اعتقالها إدارياً منذ أكثر من 20 شهراً، ودون توجيه أي تهمة لها.

ومددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري للنائب جرار، 4 مرات، بحجة "معلومات سرية" بعد أن سبق اعتقالها بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة، والتحريض على العنف والإرهاب.