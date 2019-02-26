كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح: حماس حركة بوجهين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، تحذيراً شديد اللهجة لحركة حماس في معرض رده على تحشيد حماش الإعلامي ضد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحركة فتح، والشعارات المتناغمة مع المخطط الأمريكي والإسرائيلي الهادف لشطب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال الطيراوي في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وشق الصف الوطني، وعرض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم، وحول السلاح إلى وجه أمه وأبيه وحاضنته السياسية، وليس من يواجه التقسيم ومحاولات الشطب لقضيتنا الفلسطينية وصفقة القرن، ويقول لا لأمريكا وإسرائيل، ولا يساوم ويحمل القدس العاصمة في حدقة العين إلى الكون"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء.

وأضاف، أن "حركة حماس تعمل بوجهين"، تحمل شعار المقاومة وتتسق في أجنداتها مع مخططات الاحتلال وراعيته أمريكا وبعض الدول الراعية لها.

ودعا الطيراوي شعبنا الفلسطينيين إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلهم "الشرعي والوحيد"، والرئيس محمود عباس.