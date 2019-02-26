كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوينج ترشح نيكي هايلي لعضوية مجلس إدارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطيران، اليوم الثلاثاء، ترشيحها نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، لعضوية مجلس إدارتها.

وغادرت هايلي منصبها في الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية في نهاية 2018. وشغلت سابقاً منصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجنوبية، أين يوجد مصنع كبير لبوينغ.

وأشادت هايلي بشركة بوينغ ووصفتها بـ"الرائدة القوية في القطاع..التي تفهم كذلك أهمية العمل الجماعي وبناء المجتمع من خلال شبكتها من المزودين في جميع الولايات الـ50 وحول العالم".

ويضم مجلس إدارة بوينغ المؤلف من 12 عضواً، 4 نساء حالياً. Advertisements

وسيصوت المساهمون في الشركة على تعيين هايلي في 29 أبريل المقبل.

وتدرس شركة الطيران العملاقة إمكانية إطلاق طائرة جديدة متوسطة الحجم لتنضم إلى أسطولها الحالي الذي يشمل طائرة دريملاينر 787، التي يُبنى جزء منها في ساوث كارولاينا.