انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلام الرسمي في الجزائر يروّج للتظاهرات ضد بوتفليقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:47 مساءً - نشرت هيئة الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن مظاهراتٍ رافضةٍ الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً)، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها للمؤسسة الإعلامية الأقدم في البلاد، وفي إشارة واضحة لتوجه مؤيد لتطلعات المحتجين لدى الإعلام التابع للسلطة.

التقرير المسموع جاء بعنوان "تنظيم وقفات سلمية بجامعات العاصمة للمطالبة بالإصلاح و التغيير"، تم فيه نشر صورة للمظاهرات الاحتجاجية التي عمت جامعات الجزائر.

وسبقت الإذاعة الرسمية نشر وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة الماضي، تقريراً عن مظاهراتٍ رافضةٍ أيضاً للولاية الخامسة، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها للوكالة الرسمية.

وشهدت جامعات جزائرية اليوم تظاهرات احتجاجية حاشدة؛ تنديداً ورفضاً لترشح الرئيس المنتهية ولايته،لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل.

وكان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد المالك سلال أعلن، الثلاثاء، أن بوتفليقة سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس المقبل، وذلك برغم احتجاجات على هذه الخطوة.

وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية: إن "من حق بوتفليقة الترشح".

وانطلقت الاحتجاجات من "جامعة الجزائر" المركزية بالعاصمة ومقار كليات أخرى تتبع الجامعة ذاتها هي العلوم السياسية والطب والحقوق، مع ترديد هتافات ترفض ترشُّح بوتفليقة، ورفع شعارات "لا للعهدة الخامسة"، في حين أغلقت الكليات أبوابها، لمنع الطلبة من الوصول إلى الشوارع.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات إلى جامعات في محافظات أخرى مجاورة للعاصمة مثل "تيزي وزو" و"بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" و"تيبازة"، إلى جانب "سطيف" و"قسنطينة" و"باتنة" و"مسيلة" و"وهران" و"رقلة" و"أدرار".

ونُظمت كبرى المسيرات، التي اتسمت بالسلمية، في العاصمة الجزائر، لكن قوات الأمن منعت بالقوة وصولها إلى قصر الرئاسة.

جدير بالذكر أن بوتفليقة أعلن في 10 فبراير الجاري، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لـ"مناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة إلى الجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ أيام انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو إلى التظاهر الجمعة، والاحتجاج على الولاية الخامسة، في حراك أعلنت أحزاب معارضة دعمها إياه، ودعت السلطات إلى عدم استعمال القوة ضده.

ومؤخراً تواترت دعوات من السلطات وأحزاب الموالاة إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار" و"نبذ الفتنة"، في حين صرح عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بأنَّ "ترشُّح الرئيس يحظى بدعم شعبي ولم تُفرض مساندته على أحد".