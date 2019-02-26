انت الان تتابع تفاصيل خبر السيسي يعرض خدماته.. كُنس ومؤسسات لليهود في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:47 مساءً - كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ وفداً أمريكياً بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر فستبني لهم الحكومة المصرية كُنُساً يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن اللقاء الذي استمر ساعتين، الأسبوع الماضي، في القاهرة جمع بين السيسي والوفد الذي تألَّف من أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته.

وسافر أعضاء اللجنة إلى مصر لدعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

وترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، وهو يهودي أرثوذوكسي متشدد وعضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك تزعَّم جهود منح الجائزة للسادات، وتطلَّب هذا الأمر تمرير مشروع قانون احتاج للحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس ووقَّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، وفق الصحيفة.

وكان من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر؛ والمدير التنفيذي لشركة "دلتا جليل الصناعية" إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر؛ وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشاراً لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

دعم كامل

وبيّن فريدلاندر "أن السيسي تحدث باعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية النابضة بالحياة التي كانت موجودة بمصر سابقاً، بل قال أيضاً إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة. كان هذا قبولاً حاراً للغاية".

وأردف قائلاً: "إن السيسي وعد بشكل أساسي أنّ الحكومة ستبني كُنُساً يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجدداً (في مصر)".

وتأتي تصريحات السيسي بعد أسابيع قليلة من اعتراف دولة الإمارات رسمياً بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى. وفي حين لم يكن هناك تاريخياً أي طائفة يهودية في الإمارات، على الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي، في حين تعود الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة.

وبحسب "جيروزاليم بوست" فإنه قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن.

إعادة ترميم التراث اليهودي

ولفت مؤسس اللجنة إلى أنَّ السيسي في مصر وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

وأوضح فريدلاندر أنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو "تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً".

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف "للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها، نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية، لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. إنَّ الرئيس السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط".

ولفت إلى إنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته الرئيس المصري وهو يهبط في "إسرائيل" عام 1977، مضيفاً: "أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي".

وتابع بالقول: "الآن أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع الرئيس السيسي"، مؤكداً أنه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

وكان السيسي أعلن في ديسمبر الماض، مشروعاً بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.