شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالملك» و«غوتيريش» يبحثان جهود السلام باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء، على هامش مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، للعام ٢٠١٩م والدورة الـ ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية، التنسيق الجاري بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، والنتائج المحققة من مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري.
ودعا رئيس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ورئيس فريق الرقابة الأممية إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ممارسات الحوثيين، ورفضهم الانسحاب من محافظة الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، قبل الحديث عن أي مشاورات سياسية قادمة.
من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه الشخصي بدعم اليمن في التصدي لتحدياته الإنسانية والتنموية والسياسية، مؤكدًا أنهُ سيعمل بكل السبل الممكنة لتعزيز الدعم الدولي لليمن وشعبه, كما أكد على أهمية التنفيذ العملي لاتفاقية ستوكهولم وتحقيقها على أرض الواقع.
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