البرلمان الليبي يوافق على اعتماد 7 وزراء جدد بالحكومة المؤقتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، 7 مرشحين لحقائب وزارية بالحكومة المؤقتة، على رأسها حقائب الخارجية والصحة والزراعة والصناعة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان على صفحة المجلس بموقع "فيسبوك"، إن المجلس وافق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة لعدد من الوزراء لوزارات شاغرة، على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة.

وأضاف بليحق أن الوزراء الجدد هم: عبدالسلام محمد امريض نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، والدكتور سعد عقوب وزيرا للصحة، وعبدالهادي إبراهيم الحويج وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، وعادل عوض حسن وزيراً للحكم المحلي، والدكتور السنوسي صالح السنوسي وزيراً للصناعة، والدكتور حسن أحمد حسن بشير وزيرا للزراعة، وفتحية علي حامد وزيرة للشؤون الاجتماعية.

وأشار بليحق إلى أن المجلس أقر أيضا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2019م، بإجماع الحاضرين، مع عدد من الملاحظات، كما تم إقرار ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء.

ولفت إلى أن المجلس استعرض في جلسته المذكرة المقدمة لرد الاعتبار إلى الملك للراحل إدريس السنوسي وأسرته، موضحا أنه بعد المداولة والمناقشة أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين، على أن يرد الاعتبار ل إلى الملك الراحل وعائلته وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

وقال بليحق: "جلسة اليوم تضمنت أيضاً مناقشة رئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب الليبي، وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة، وجمعية الدعوة الإسلامية، وهيئة مكافحة الفساد، ومجلس التخطيط العام"، متابعا أنه "بعد مناقشة هذا البند أقر مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة هذه الأجهزة".

وأشارإلى أن "المجلس أقر التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر والمتضمنة لتعديل بعض الصلاحيات الخاصة برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات للجمعية نظراً لطبيعة عملها في المجال الخيري".