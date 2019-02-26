الان تتابع مسؤول يمني يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم البقع الذي أسفر عن 13 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمّل مسؤول يمني الحوثيين مسؤولية هجوم البقع أمس الذي أسفر عن 13 قتيلا من المدنيين. وقال إن الحوثيين شنوا هجوم البقع في صعدة عبر طائرة مسيّرة، وفقا لقناة العربية.

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