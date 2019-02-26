الان تتابع إيران تحظر صحيفة إصلاحية انتقدت زيارة الأسد لطهران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

حظرت إيران الثلاثاء صحيفة “قانون” الإصلاحية بسبب مقالة تناولت فيها اللقاء الذي جمع بين المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد في طهران الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الطالبية “إسنا”.

وأوردت الوكالة أن “صحيفة قانون تلقّت إشعارا وقد أوقف نشرها بسبب عنوان (صفحتها الأولى) الثلاثاء”.

وقد سلّمت محكمة المطبوعات في طهران إدارة “قانون” القرار الذي يفرض “حظرا موقتا” على الصحيفة، من دون تحديد مدة هذا الحظر.

والإثنين التقى الاسد المرشد الأعلى لإيران خلال زيارة مفاجئة لإيران هي الأولى له منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ولم توضح الوكالة ما ورد في مقالة الصحيفة حول هذا اللقاء، لكن النسخة الرقمية للخبر حملت عنوان: “ضيف غير مدعو”.

ونشرت الصحيفة على صفحتها الأولى صورة للأسد والمرشد الأعلى متعانقين.

وسبق للصحيفة أن تم حظرها مرّتين في السنوات الأخيرة، مرّة لنشرها رسما كاريكاتوريا اعتبر “مهينا للمنظمات الحكومية”، والثانية بسبب تقرير حول سجن إيراني بعنوان “24 ساعة لعينة”، بحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وإيران حليفة أساسية داعمة للأسد وتسانده في النزاع الدائر في سوريا منذ نحو ثماني سنوات، وأدى إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص.

تزامنت زيارة الأسد لطهران مع إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته بشكل مفاجئ عبر حسابه على إنستغرام.

وبحسب إسنا فإن ظريف لم يحضر أيا من الاجتماعات التي عقدت خلال زيارة الأسد.