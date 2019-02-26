الان تتابع وزير الخارجية المصري: أردوغان يحتضن إرهابيين.. ولدينا موضوعات أهم منه تخص شعبنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن تركيا لديها حجم كبير من الحقد على مصر والأمر أصبح مضحكا، ولدينا موضوعات أهم من أردوغان تخص شعبنا ولا يخفى على أحد احتضان رئيس تركيا للعناصر الإرهابية.
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة اليوم،أن مصر امتنعت عن الرد المباشر على إساءات أردوغان ووزير خارجيته ضد مصر.
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